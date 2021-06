Il commissario Montalbano, in arrivo due nuovi episodi

Non è finita per Il commissario Montalbano: all'orizzonte ci sarebbero due nuovi episodi, in arrivo su Rai1, per i celebri personaggi nati dalla penna di Andrea Camilleri. E così, nonostante a febbraio le parole di Luca Zingaretti erano sembrate la pietra tombale sul destino televisivo del commissario di Vigata, oggi è qualcun altro dei suoi storici colleghi a dare speranza ai fan.

Angelo Russo, da tutti conosciuto come l'agente Catarella, ha dichiarato in un'intervista con l'emittente locale Teleiblea: "Palomar ci ha confermato che gireremo altre due puntate per chiudere il cerchio, tra cui anche 'Riccardino', ma non abbiamo ancora una data certa. L'unica cosa sicura che sappiamo è che i due episodi si gireranno, come confermato dalla Palomar a tutto il cast storico della serie, che ha già firmato l'opzione".

Al momento manca la conferma ufficiale da parte della casa di produzione Palomar, della RAI e del principale interessato, Luca Zingaretti, ma le parole di Angelo Russo non sembrano lasciare spazio a molti dubbi.

Resta l'incognita della data: quando saranno trasmesse le due nuove puntate? Non prima del 2022, anche perchè dalla dichiarazione dell'attore sembra chiaro che il progetto si trovi ancora in una fase embrionale.

In questo modo, però, Palomar e RAI avrebbero soddisfatto il desiderio non soltanto di tanti fan ma anche di molti attori del cast: portare sul piccolo schermo Riccardino.

Scritto nel 2005, rimaneggiato nel 2016, Riccardino è stato l'ultimo romanzo di Andrea Camilleri ad essere pubblicato, postumo, nel 2020, in base alle indicazioni lasciate dall'autore siciliano, scomparso nel 2019.

E se a Riccardino, ultimo romanzo della serie di Montalbano, sarà dedicato uno dei due episodi, è molto probabile che l'altro, seguendo la cronologia di pubblicazione, possa adattare Il cuoco dell'Alcyon, il romanzo pubblicato nel maggio 2019.