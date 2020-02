Il commissario Montalbano 2020: prorogata la permanenza al cinema

Il commissario Montalbano 2020, in tempi di Coronavirus e psicosi, proroga la permanenza al cinema: fino al 4 marzo anzichè il 26 febbraio, come precedentemente comunicato.

Perchè Palomar, Rai Fiction e Nexo Digital hanno preso questa decisione? L'ha spiegato Franco di Sarro, AD di Nexo Digital: "Per quanto ci è possibile, in un momento inedito come questo vogliamo provare a sostenere gli esercenti e l'industria cinematografica italiana. Il naturale posticipo di numerosi film in uscita, abbinato alla chiusura di molte sale a seguito delle specifiche ordinanze regionali, rende particolarmente delicata questa fase. Per questo, in accordo con Palomar e Rai Fiction, abbiamo deciso in via eccezionale di far proseguire con proiezioni straordinarie il percorso cinematografico di Montalbano nelle sale italiane che vorranno prendere parte all'iniziativa".

Per il commissario, nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti, si tratta della prima volta al cinema. L'episodio della collection evento si intitola Salvo amato, Livia mia, è diretto da Alberto Sironi e Luca Zingaretti, interpretato da Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Sonia Bergamasco.

Il Commissario Montalbano - Salvo Amato, Livia Mia: Luca Zingaretti in una scena del film

In questo nuovo episodio, il brutale omicidio di Agata Cosentino, il cui cadavere viene ritrovato in un corridoio dell'archivio comunale, non può lasciare indifferente Montalbano. Perché la vittima era una cara amica di Livia, una ragazza timida e riservata, che concedeva la sua amicizia e il suo amore a poche persone. E su quelle si concentra l'indagine di Montalbano, perché gli è presto chiaro che a uccidere Agata è stato qualcuno che le era molto vicino. Si tratta forse una violenza sessuale degenerata in omicidio, ma da subito questa ipotesi non convince Montalbano, che inizia la sua indagine partendo proprio dalle conoscenze della vittima.

Il Commissario Montalbano - Salvo Amato, Livia Mia sarà trasmesso su Rai1 il 9 marzo.