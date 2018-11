Il Collezionista di Ossa: il film thriller diventa una serie tv!

L'emittente americana NBC sta sviluppando un adattamento, sottoforma di serie tv, del famoso thriller datato 1999 Il collezionista di ossa, con Denzel Washington.

La serie sarà basata sia sul film sia sul libro di Jeffrey Deaver, e avrà nuovamente come protagonist Lincoln Rhyme, un genio della criminologia rimasto paralizzato dopo un incidente sul lavoro. Quando un caso lo obbliga a tornare in gioco, Rhyme viene affiancato da una giovane ambiziosa detective, Amelia Sachs, per annientare alcuni dei più pericolosi criminali del paese.

Nel film, Amelia è stata interpretata da Angelina Jolie mentre Rhyme da Denzel Washington e la pellicola non ebbe uno stratosferico successo ai botteghini, portando in cassa 150 milioni di dollari su un budget di 73, ma il passaparola ha reso Il collezionista di ossa un thriller piuttosto noto e apprezzato. Il progetto è della Universal Television e della Sony Pictures Television in associazione con i Keshet Studios. Il film è stato distribuito in tutto il mondo dalla Columbia Pictures e negli Stati Uniti dalla Universal Pictures.

Ancora nessun nome tra attori e regia del progetto, ma l'unica cosa certa è che nel cast non ritroveremo Denzel Washington, Angelina Jolie, Queen Latifah e Michael Rooker.