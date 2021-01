Il Codice Da Vinci, su Prime Video in streaming da oggi

Il Codice Da Vinci arriva su Prime Video in streaming a partire da oggi 1 gennaio 2021: disponibile il film di Ron Howard con Tom Hanks nei panni di Robert Langdon, il personaggio protagonista di molti romanzi di Dan Brown.

Il curatore del museo del Louvre viene assassinato proprio la notte prima del suo appuntamento con il professore americano Robert Langdon. A causa della misteriosa connessione tra i due, la polizia parigina sospetta proprio Langdon dell'omicidio; fortunatamente il professore troverà aiuto nella bella criptologa Sophie Neveu... Un grande aiuto nella stesura del copione e nella realizzazione de Il Codice Da Vinci è arrivato anche da Dan Brown: l'autore del libro oltre a rendersi disponibile per il lavoro di adattamento, si è rivelato una grande risorsa per gli autori del film, perchè ha dato loro la possibilità di inserire nella sceneggiatura diversi elementi che aveva scoperto soltanto dopo aver dato alle stampe il suo romanzo.

Tom Hanks ed Audrey Tautou ne Il codice Da Vinci

Secondo Ron Howard addirittura, il suo film si può considerare quasi una versione aggiornata de Il codice Da Vinci. La saga cinematografica di Dan Brown sta per ottenere, tralaltro, un suo prequel in formato serie tv: dopo Angeli e Demoni e infine Inferno, le avventure del professor Robert Langdon sbarcheranno su NBC, che ha ufficialmente ordinato il pilot per lo show. Al lavoro sulla sceneggiatura e sull'ideazione complessiva di Langdon ci saranno Jay Beattie e Dan Dworkin, già artefici della serie Scream, mentre nessun indicazione è ancora data per quanto riguarda il protagonista.

