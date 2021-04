Il cliente: il film premio Oscar di Asghar Farhadi in onda stasera su Rai5

Stasera su Rai5 alle 21:15 va in onda Il cliente, il film di Asghar Farhadi che nel 2017 si è aggiudicato il premio Oscar come Miglior Film Straniero.

Una prima visione da Oscar quella proposta stasera su Rai5, dove, alle 21:15, arriva Il cliente, il film - trasmesso senza interruzioni pubblicitarie e disponibile anche in lingua originale - con cui il regista iraniano Asghar Farhadi, nel 2017, si è aggiudicato l'ambito premio Oscar per il Miglior Film Straniero.

The Salesman: Taraneh Alidoosti in una scena del film

Emad (Shahab Hosseini) e Ranaa (Taraneh Alidoosti) sono una giovane coppia di attori il cui rapporto inizia a complicarsi mentre lavora alla celebre opera drammaturgica di Arthur Miller "Morte di un commesso viaggiatore"

La situazione precipita quando i due sono costretti a lasciare il loro appartamento al centro di Teheran a causa di urgenti lavori di ristrutturazione. Un amico li aiuta a trovare una nuova sistemazione, senza però raccontare nulla della precedente inquilina che sarà invece la causa di un "incidente" che sconvolgerà la loro vita.

Non solo il Premio Oscar come miglior film straniero nel 2017: con Il Cliente Asghar Farhadi si è aggiudicato anche il premio per la miglior sceneggiatura a Cannes nel 2016, e nella stessa edizione Shahab Hosseini è stato premiato per la miglior interpretazione maschile. Sempre nel 2017 il film ha perso per un soffio il Golden Globe come Miglior Film Straniero (vinto quell'anno da Elle di Paul Verhoeven).