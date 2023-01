Taraneh Alidoosti, l'attrice iraniana esce dal carcere grazie a una cauzione di 225mila dollari

Secondo quanto riferito dall'emittente Iran International, Taraneh Alidoosti è stata rilasciata dal carcere dopo ben 19 giorni di reclusione. La liberazione sarebbe avvenuta dietro il pagamento di una cospicua cauzione di 225mila dollari (10 miliardi di rial).

Il mese scorso, l'attrice, nota per le sue collaborazioni con il regista Premio Oscar Asghar Farhadi in film come About Elly e Il cliente, si era detta disposta a tutto pur di rimanere in Iran e prendere parte alle manifestazioni che da mesi ormai stanno scuotendo alle fondamenta l'intero paese.

Il cliente: quando Asghar Farhadi rinunciò alla Notte degli Oscar a causa di Trump

Alidoosti era stata arrestata il 17 dicembre scorso nella sua abitazione a Teheran dopo una perquisizione effettuata dalle forze di sicurezza. Il 9 novembre scorso, una sua foto senza hijab e con in mano il cartello con scritto in curdo lo slogan delle proteste, 'Donna, vita, libertà", aveva fatto il giro del mondo e raggiunto 1,7 milioni di like. Pochi giorni prima, il 5 novembre, l'attrice aveva pubblicato un post di sfida al regime: "Rimango e non ho intenzione di andarmene come si vocifera in giro, non ho passaporto o residenza in nessun altro Paese se non l'Iran".