Il Clandestino da stasera su Rai 1: la trama, il cast, da quante puntate è composta la fiction con Edoardo Leo

Edoardo Leo è pronto a calarsi nei panni de Il Clandestino, la nuova serie crime comedy in onda da stasera su Rai 1 in prima visione e in prima serata. Diretta da Rolando Ravello, creata da Ugo Ripamonti e Renato Sannio, è una coproduzione Rai Fiction - Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano.

La sinossi e il cast de Il Clandestino

Il Clandestino: Edoardo Leo in una scena della serie

Luca Travaglia, ex ispettore capo dell'antiterrorismo, si dimette dalla Polizia dopo un attentato che è costato la vita alla sua donna e l'uso delle gambe al più giovane dei suoi agenti. Non riuscendo a perdonarsi per l'accaduto, Travaglia lascia Roma e si trasferisce a Milano, dove tira avanti facendo il buttafuori nelle discoteche. Vive in un minuscolo loft all'interno di un'officina meccanica gestita da Palitha, un intraprendente cingalese trapiantato con la moglie nel capoluogo meneghino. Il giorno in cui Palitha, suo malgrado, finisce nei guai, Travaglia decide di aiutarlo. Ed è l'inizio di un percorso che lo porta - a bordo di un improbabile carro attrezzi e insieme a Palitha, con cui fonda la più improbabile delle agenzie investigative - a scoprire una Milano diversa e sconosciuta. Travaglia diventa così un'alternativa plausibile al servizio sia degli "ultimi", quelli che non possono rivolgersi alle forze dell'ordine, che dei "primi", quelli che non vogliono esporsi a causa della loro posizione.

Il cast della serie è guidato da Edoardo Leo, che veste i panni e la complessa personalità di Luca Travaglia, il clandestino del titolo. Al suo fianco per tutta la prima stagione ci saranno Hassani Shapi, Alice Arcuri, Fausto Maria Sciarappa, Lavinia Longhi, Mattia Mele, Michele Savoia, Isabella Mottinelli, Tia Architto e Simone Colombari.

La trama della prima puntata

Nel primo episodio faremo la conoscenza di Luca Travaglia, ex ispettore capo dell'antiterrorismo, che ha lasciato la polizia e si è trasferito a Milano, dove vive facendo il buttafuori. Grazie al vicequestore Maganza inizia a fare il bodyguard per Carolina, affascinante e ricca scrittrice milanese, minacciata da uno sconosciuto. Una sera, rientrando dal lavoro, salva Palitha dalle minacce di Samir, giovane trapper convinto che gli abbia rubato l'auto. Luca scopre che dietro al "furto" si cela un losco affare in cui è coinvolto un potente boss di via Padova.

La facilità con cui Travaglia risolve il caso suggerisce a Palitha una ghiotta opportunità di business: aprire un'agenzia di investigazioni private.

Nel secondo episodio Palitha ha iniziato a pubblicizzare l'agenzia "Il Clandestino", distribuendo volantini per tutta Milano. Travaglia è contrario, ma ha bisogno di soldi e accetta così l'offerta del loro primo vero cliente, Adani, proprietario di un'azienda di spedizioni che vuole indagare sulla morte di un dipendente ucciso durante una rapina. Quello che sembra un caso di legittima difesa svelerà una realtà molto più complicata e Adani imparerà che le persone non sono mai quello che sembrano.

Risolto il caso, Luca continua a fare la guardia del corpo a Carolina, accompagnandola alle presentazioni del suo romanzo, ma nell'ombra qualcuno la spia.

Da quante puntate è composta e quando andranno in onda

Il Clandestino è composta da 12 episodi totali da circa 50 minuti ciascuno, che andranno in onda nel corso di 6 prime serate. Salvo variazioni in palinsesto al momento non comunicate, ogni puntata sarà trasmessa di lunedì sera e bisognerà attendere il 13 maggio per sapere come si concluderà la prima stagione. La serie è visibile in contemporanea anche in streaming su RaiPlay, gratuitamente e in contemporanea alla trasmissione televisiva.