Il cinema dei fratelli Nolan: in vendita da oggi il libro di Danilo Amato

Il cinema dei fratelli Nolan - Ri(e)voluzione della fantascienza filmica è il titolo del libro in arrivo oggi in tutti i negozi in cui si compie un'analisi critica dell'universo dei due cineasti.

Il volume è stato scritto da Danilo Amato, un giovane filmmaker nato a Cosenza nel 1993 ed è stato pubblicato da Santelli Editore.

Il libro approfondisce quindi l'universo filmico di Christopher e Jonathan Nolan analizzando le tematiche e i tòpoi di alcuni generi cinematografici, con particolare attenzione al genere sci-fi.

Il cinema dei fratelli Nolan - Ri(e)voluzione della fantascienza filmica sarà in vendita a un prezzo di 15.90€ e l'autore Danilo Amato offre tra le pagine una visione di insieme sui lavori dei due fratelli, concedendo ampio spazio alle tre opere cardine del duo ossia i film Inception, Interstellar e la serie tv Westworld.

Christopher Nolan guarda nella sua telecamera sul set de Il cavaliere oscuro - Il ritorno

L'autore nel libro passa in rassegna contenuti e scene chiave delle opere nolaniane confrontandole con attenzione ad altrettante opere che hanno scritto la storia della Settima arte e restituendo in questo modo un interessante ed esaustivo resoconto di una visione autoriale a metà strada tra il classicismo cinematografico e l'innovazione postmoderna.

Il cinema dei fratelli Nolan - Ri(e)voluzione della fantascienza filmica è il volume inaugurale di Pagine di cinema, la nuova collana editoriale di Santelli Editore dedicata - esclusivamente - alla Settima arte. La collana, nei prossimi mesi, si arricchirà con l'uscita di ulteriori e originali saggi cinematografici in produzione.