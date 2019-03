Il Cavaliere Oscuro: la trilogia di Nolan torna nelle sale IMAX per l'80° anniversario di Batman

Il Cavaliere Oscuro tornerà nelle sale Imax in occasione dell'ottantesimo anniversario della prima apparizione di Batman nei fumetti. La trilogia diretta da Christopher Nolan sarà al centro dell'iniziativa che coinvolgerà i cinema di cinque città americane a partire dal 30 marzo.

Batman Begins, Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro - Il ritorno ritorneranno all'interno della programmazione dell'Universal Cinema AMC presso CityWalk Hollywood il 30 marzo e Nolan sarà presente per rispondere alle domande dei fan che parteciperanno alle proiezioni che avverranno in formato Imax 70mm.

La trilogia sarà poi proiettata il 13 aprile all'AMC Lincoln Square di New York e presso l'AMC Metreon di San Francisco. La settimana successiva, invece, i tre lungometraggi saranno mostrati al Cinesphere Ontario Place di Toronto e alla sala Imax presso l'Indiana State Museum di Indianapolis. I film con protagonista Batman saranno accompagnati dai video dell'intervento del regista avvenuto a Los Angeles.

Jeff Goldstein, a capo della distribuzione americana della Warner Bros., ha dichiarato: "Christopher Nolan ha aperto nuovi orizzonti con la trilogia del Cavaliere Oscuro e questa è una rara opportunità per gli spettatori contemporanei di vedere questi straordinari film come sono stati ideati dal regista. Avere in più il privilegio di sentire i dettagli sul progetto condivisi da Nolan rendono queste proiezioni un'opportunità unica da non perdere".