Il cavaliere oscuro, Michael Caine: "Heath Ledger ha superato il Joker di Jack Nicholson"

Secondo Sir Michael Caine, Heath Ledger ha veramente realizzato l'inverosimile sul set de Il cavaliere oscuro superando perfino, a detta dell'attore, il Joker di Jack Nicholson: "Il Joker di Jack era molto particolare, una sorta di clown, malvagio ma non spaventoso, forse un vecchio zio assassino. A tratti perfino divertente, aveva la capacità di farti ridere. Heath ha seguito una direzione completamente diversa da Jack, il suo Joker è uno psicopatico davvero spaventoso."

Durante una conferenza stampa del 2008 Caine ha dichiarato di essere entusiasta dell'esperienza sul set e felicissimo di aver preso parte al secondo film di Batman con Christian Bale, diretto da Christopher Nolan, anche se inizialmente ha trovato uno dei suoi nuovi co-protagonisti un po' inquietante: il defunto Heath Ledger, è morto poco dopo la fine delle riprese. Caine ha fatto questi commenti su Ledger poche settimane prima della morte dell'attore, scomparso per overdose accidentale di droga nel suo appartamento di New York City nel gennaio 2008.

"È un ragazzo adorabile e il suo Joker sarà una rivelazione infernale ne Il cavaliere oscuro." Aggiunse Michael Caine durante la conferenza stampa. Il leggendario attore britannico basò questa sua convinzione unicamente su una scena in cui il Joker si presenta a casa di Bruce Wayne. Non aveva mai incontrato Ledger prima e quando l'attore arrivò ed iniziò a recitare Caine, spaventato dalla sua performance, si dimenticò tutte le sue battute.

In un'intervista del 2007 Caine ha dichiarato: "Heath era davvero terrificante nei panni del Joker, un giorno stavamo facendo le prove per una scena, non l'avevo ancora incontrato sul set, doveva salire in ascensore a casa nostra, la casa di Batman. Dovete capire che fino a quel giorno non l'avevo mai visto, lui è come i sette nani, come Biancaneve, sul set. Quando la maledetta porta dell'ascensore si aprì lui uscì e la sua presenza era infernale. Ho dimenticato tutte le mie battute. Terrificante."