Il cavaliere oscuro: Christopher Nolan non aveva previsto un sequel di Batman Begins

Christopher Nolan ha rivelato di non aver mai avuto in progetto di dare un seguito a Batman Begins e la carta del Joker mostrata alla fine del film non aveva quello scopo.

Quando Batman Begins si è rivelato un incredibile successo di pubblico al botteghino, tutti hanno immediatamente pensato all'ipotesi di un sequel. Tutti tranne il regista Christopher Nolan, che non aveva affatto in mente di dare un seguito alle avventure del suo Uomo Pipistrello.

Secondo un estratto da Christopher Nolan: The Iconic Filmmaker and His Work dell'autore Ian Nathan (via Slash Film), Nolan non avrebbe mai avuto intenzione di fare un sequel di Batman Begins. L'ammicco al Joker nel finale del film viene descritto come "un trucco che Nolan ha provato su se stesso. La carta da gioco che il fedele poliziotto interpretato da Gary Oldman, James Gordon, mostra in una busta alla fine di Batman Begins era intesa come un brivido di anticipazione e possibilità da inviare al pubblico a casa, niente di più".

Alla fine Nolan avrebbe diretto non uno, bensì due sequel di Batman Begins, Il cavaliere oscuro del 2008 e Il cavaliere oscuro - Il ritorno del 2012, ma la prima intenzione del regista era semplicemente quella di dare alla Warner Bros. un'idea da cui trarre spunti futuri mentre lui si voleva liberare per tornare a realizzare progetti più personali.

"Christopher Nolan non aveva alcuna intenzione di lavorare a un franchise", ha scritto Nathan. "Aveva fatto la sua parte da supereroe, riportando Batman in auge dopo il declino, e voleva liberarsi per occuparsi di progetti più personali e originali. Questa era solo un'anticipazione, o nella migliore delle ipotesi un'offerta in partenza dallo studio. 'Volevamo suggerire possibilità su come la storia sarebbe continuata' ha affermato Nolan, 'ma non perché stavamo per fare un sequel.'"