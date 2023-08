Il Castello Invisibile, il trailer italiano del film di Keiichi Hara: qual è il vostro più grande desiderio?

In attesa dell'uscita de Il Castello Invisibile nelle sale, diamo insieme un'occhiata al suo trailer italiano. Quanto hype avete per il film di Keiichi Hara basato sull'omonimo romanzo di Mizuki Tsujimura?

Specchio, castelli e desideri

Dopo aver incantato il Giappone in forma cartacea (vincendo anche il prestigioso Japan Booksellers' Award) Il castello invisibile sta per fare il suo debutto in forma animata anche nei cinema italiani.

l'11, il 12 e il 13 settembre 2023 vedremo infatti sugli schermi nostrani la nuova opera di Keiichi Hara (Un'estate con Coo, Colorful, Miss Hokusai) prodotta da A-1 Pictures (Sword Art Online, Seven Deadly Sins, Blue Exorcist), candidata nel 2023 ai Japan Academy Prize come Miglior Film d'Animazione, e di cui oggi abbiamo anche il trailer italiano ufficiale.

Il Castello Invisibile: il teaser poster ufficiale del film di Keiichi Hara

Di cosa parla Il Castello Invisibile

"Emarginata dai propri compagni, l'adolescente Kokoro non si reca più a scuola, passando le giornate sola in casa. La sua vita cambia quando, attraversando lo specchio della propria camera, la ragazza si ritrova in un magico castello in compagnia di sei suoi coetanei. Il gruppo è stato riunito da una misteriosa ragazzina il cui volto è celato da una maschera di lupo, che ha in serbo per loro un gioco: nel castello è nascosta una chiave e chiunque la troverà potrà esaudire il suo più grande desiderio" recita la sinossi ufficiale del film, "un'emozionante storia sulle difficoltà di diventare adulti che sfrutta una cornice fantasy per esplorare i problemi reali degli adolescenti di oggi".

Anime Factory porterà dunque il Castello Invisibile al cinema in un evento della durata di tre giorni... Voi siete pronti per vederlo?