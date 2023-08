Il Castello Invisibile: una clip in anteprima del film animato in arrivo nelle sale a settembre

Il film animato Il Castello Invisibile arriverà nei cinema italiani dall'11 al 13 settembre, distribuito da Anime Factory, e in anteprima ne potete vedere su Movieplayer.it una clip.

Nel video si vede la protagonista, Kokoro, che incontra un gruppo di suoi coetanei in un castello raggiungibile attraverso degli specchi. I teenager sembrano accoglierla in modo caloroso e la ragazza assiste anche a una divertente interazione tra i suoi nuovi amici.

L'adattamento dell'omonimo romanzo

L'anime Il Castello Invisibile è stato diretto da Keiichi Hara (Un'estate con Coo) ed è stato realizzato dallo studio A-1 Pictures (Seven Deadly Sins).

Il progetto si basa sul romanzo di Mizuki Tsujimura che ha vinto il Japan Booksellers' Award nel 2018 e ha fatto commuovere, in tutto il mondo, oltre 1,6 milioni di lettori.

Il lungometraggio è rimasto in Giappone nella Top 10 dei film più visti nelle sale per ben sei settimane e ha ottenuto una nomination ai Japan Academy Awards 2023.

Il Castello Invisibile, il trailer italiano del film di Keiichi Hara: qual è il vostro più grande desiderio?

La sinossi

Emarginata dai propri compagni, l'adolescente Kokoro non si reca più a scuola, passando le giornate sola in casa. La sua vita cambia quando, attraversando lo specchio della propria camera, la giovane si ritrova in un magico castello in compagnia di sei suoi coetanei. Il gruppo è stato riunito da una misteriosa ragazzina il cui volto è celato da una maschera di lupo, che ha in serbo per loro un gioco: nel castello è nascosta una chiave e chiunque la troverà potrà esaudire il suo più grande desiderio.