Il castello errante di Howl, su Netflix in streaming da oggi

Il castello errante di Howl arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di aprile 2020: sullo schermo il film d'animazione diretto da Hayao Miyazaki e arrivato nelle nostre sale nel 2005.

Dopo aver scoperto un intrigo magico che coinvolge le sue due sorelle, la diciottenne Sophie cade vittima di un incantesimo che trasforma il suo corpo in quello di una vecchia. Costretta ad abbandonare il negozio dove lavora, troverà rifugio nel castello semovente dell'affascinante mago Howl. Il film presenta molte delle caratteristiche tipiche delle opere di Miyazaki: una ragazza per protagonista, un'ambientazione magica che ricorda l'Occidente del Novecento.

il piccolo Markl, ospite del castello

Il film è stato posizionato al numero 230 nella classifica dei 500 film migliori della storia da parte della rivista Empire nel 2008, e ha visto il suo esordio alla 61esima edizione del Festival di Venezia, dove ha vinto il Premio per il miglior contributo tecnico. Nelle sale italiane è arrivato con un anno di ritardo, quasi in contemporanea alla premiazione di Hayao Miyazaki con il Leone d'oro alla carriera. Il castello errante di Howl è stato nominato agli Oscar 2006 come Miglior film d'animazione, andando però a perdere contro Wallace & Gromit - La maledizione del coniglio mannaro.

