Il Capofamiglia: il trailer italiano dell'acclamato film egiziano, dal 16 marzo al cinema

Ecco il trailer italiano de Il Capofamiglia, il pluripremiato film egiziano in cui un essere umano viene trasformato in un pollo.

La pellicola di Omar El Zohairy, Il Capofamiglia, che ha letteralmente incantato la critica internazionale ha finalmente un trailer ufficiale in italiano. Il film continua ad incuriosire il pubblico a causa della peculiare trama e dei numerosi premi vinti, tra cui Miglior film alla Semaine de la Critique del Festival di Cannes 2021, Gran premio della giuria al Torino Film Festival 2021, Miglior film internazionale al Calgary International Film Festival in Canada e Miglior film ai Roberto Rossellini Awards del China's Pingyao International Film Festival.

Tra toni surreali e inaspettati accadimenti, il film narra il percorso di emancipazione femminile nell'Egitto patriarcale, in cui la madre - la cui vita prima era interamente dedicata all'accudimento del marito e del figlio - diventa decisiva nel prendere in mano la situazione e provvedere da sola alla sua famiglia, combattendo contro una società che non mostra alcuna empatia nei confronti della sua situazione.

La sinossi de Il capofamiglia recita: "Durante una festa di compleanno in casa, un incantesimo va storto e il padre di una modesta famiglia egiziana, un uomo autoritario e brutale, viene trasformato in un pollo. Una valanga di assurde conseguenze si abbatte su tutta la famiglia: la madre, la cui vita era interamente dedicata a marito e figli, deve prendere in mano la situazione e provvedere alla famiglia. Mentre muove mari e monti per riportare il marito indietro e tenerlo al sicuro, la donna attraversa una trasformazione totale."