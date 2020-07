Il cammino per Santiago: stasera su Rai Movie il film con Martin Sheen

Stasera su Rai Movie, alle 21:10, va in onda Il cammino per Santiago, film diretto da Emilio Estevez con protagonista suo padre, Martin Sheen.

Stasera su Rai Movie, alle 21:10, va in onda Il cammino per Santiago, film del 2010 diretto da Emilio Estevez, risultato della collaborazione tra lo stesso regista e suo padre, Martin Sheen.

Tom Avery, interpretato da Martin Sheen, è un oftalmologo californiano che, alla notizia della morte del figlio durante una tempesta sui Pirenei, si reca in Francia per farlo cremare. Con l'urna contenente le ceneri del ragazzo nello zaino si mette in viaggio lungo il Cammino di Santiago de Compostela, portando a termine il pellegrinaggio intrapreso dal figlio. Nel cammino, Tom incontrerà altri pellegrini provenienti da ogni parte del mondo, ognuno con i propri problemi e la speranza comune di dare un senso alla propria vita: un olandese, un canadese ed uno scrittore irlandese che soffre del cosiddetto "blocco dello scrittore".

Nel cast Deborah Kara Unger, James Nesbitt, Yorick van Wageningen e Romy Baskerville.