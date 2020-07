Il cammino per Santiago: il pellegrinaggio che ha ispirato il film di Emilio Estevez

Emilio Estevez ha tratto ispirazione dal pellegrinaggio di suo padre, Martin Sheen, per scrivere la sceneggiatura de Il cammino per Santiago.

In un'intervista radiofonica, svoltasi a Los Angeles, Emilio Estevez ha rivelato che Il cammino per Santiago trae ispirazione dal pellegrinaggio che suo padre Martin Sheen e suo figlio Taylor Estevez hanno portato a termine, qualche anno prima dell'inizio delle riprese, sul Camino di Santiago de Compostela, in Spagna.

Martin Sheen e Deborah Kara Unger, protagonisti del road movie The Way

Il figlio di Estevez, che allora aveva 19 anni, si innamorò del pellegrinaggio e di quella terra meravigliosa, si trasferì in Spagna e si sposò una ragazza del posto qualche anno dopo. Da quando è tornato da quel viaggio Martin Sheen ha parlato spesso con suo figlio Emilio a proposito dell'eventualità di ealizzare un film sul pellegrinaggio, fino a quando non è emersa un'idea.

Il soggetto fu scritto dello stesso Estevez e attinge a racconti tratti da Off the Road: a Modern-day Walk Down the Pilgrim's Route into Spain di Jack Hitt. La pellicola è il risultato della collaborazione tra Emilio e il padre per omaggiare e promuovere il cammino di Santiago, ed è dedicato al nonno, Francisco Estevez.

Sheen inizialmente suggerì al figlio di realizzare un documentario con un basso budget ma quest'ultimo non era interessato ad un progetto così piccolo, desiderava invece un'esperienza più impegnativa. Emilio Estevez ha trovato ispirazione nel suo vigneto, Casa Dumetz, dove ha scritto gran parte dei dialoghi del film.