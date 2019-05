Il buio oltre la siepe: l'adattamento di Aaron Sorkin è record di incassi a Broadway

Il buio oltre la siepe nella versione teatrale ideata da Aaron Sorkin è diventato lo spettacolo americano di Broadway con i migliori incassi di sempre.

Il progetto è diretto da Bartlett Sher e ha come protagonista l'attore Jeff Daniels nel ruolo di Atticus Finch.

Il produttore Scott Rudin ha rivelato oggi che questo nuovo adattamento del romanzo di Harper Lee firmato da Aaron Sorkin ha superato quota 40.114.926,13 dollari ottenuti al botteghino, battendo quindi il precedente primato stabilito da It's Only a Play che si era fermato a 37.500.966 dollari in occasione delle rappresentazioni con Nathan Lane e Matthew Broderick andate in scena a teatro nel 2014.

Il buio oltre la siepe ha debuttato il 13 dicembre allo Shubert Theatre e ha ottenuto nove nomination ai Tony Awards. Rudin ha svelato che ogni rappresentazione a partire dalle anteprime iniziate il 1 novembre ha registrato, fino a questo momento, il sold out.

Il record assoluto di incassi, non limitato quindi a opere americane, è però saldamente in mano di Harry Potter e la Maledizione dell'Erede che ha ottenuto quasi 119 milioni di dollari.

Recensione Il buio oltre la siepe (1962)