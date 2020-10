Il Bandito e la Madama: in arrivo una serie tv

Il film Il Bandito e la Madama, arrivato nelle sale nel 1977 e con star Burt Reynolds e Sally Field, verrà adattato in una nuova serie televisiva.

Nel team che realizzerà il progetto ci saranno anche David Gordon Green e Seth MacFarlane, in collaborazione con il produttore Brian Sides.

David Gordon Green si occuperà della sceneggiatura dell'adattamento televisivo del film Il bandito e la madama -Smokey and the Bandit in collaborazione con Sides, con l'obiettivo di realizzare un franchise. Seth MacFarlane svilupperà invece il progetto tramite la sua casa di produzione Fuzzy Door.

Gordon Green, reduce dal successo di Halloween, si occuperà anche della regia del pilot dello show e ha dichiarato: "Essendo cresciuto nel sud, Smokey and the Bandit era un franchise iconico per me. Il lascito di questi personaggi è un parco giochi all'insegna della spavalderia e sfacciataggine in cui sono entusiasta di immergermi".

Il comunicato prosegue assicurando i fan che l'intenzione è di rimanere fedeli alle origini geografiche della storia e trovare una "voce autentica". David Gordon Green ha proposto ai produttori di UCP una prospettiva unica e ha sottolineato che l'amore per il film originale ha reso possibile ideare questo progetto.

La serie viene descritta come un'epica avventura all'insegna della "famiglia, la leggenda, un crimine avvenuto in una piccola cittadina e eroi improbabili".