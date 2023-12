Il bambino nascosto stasera su Rai 3: trama e cast del film con Silvio Orlando diretto da Roberto Andò

Stasera, venerdì 15 dicembre 2023, su Rai 3, in prima serata alle 21:20 va in onda Il bambino nascosto, un film del 2021 diretto da Roberto Andò e scritto dallo stesso regista e da Franco Marcoaldi. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Il bambino nascosto: Silvio Orlando in una scena del film

Il bambino nascosto

Il bambino nascosto è l'adattamento cinematografico dell'omonimo libro scritto da Roberto Andò, regista e co-sceneggiatore del film.

La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche il 4 novembre 2021 grazie a 01 Distribution. In precedenza era stata presentata in anteprima fuori concorso l'11 settembre 2021 al Festival di Venezia nella sezione Fiction.

Silvio Orlando per la sua interpretazione ha vinto il Nastro d'Argento 2022 come miglior attore protagonista.

Trama

Napoli, Gabriele Santoro è un insegnante di pianoforte nel conservatorio San Pietro a Majella. Un giorno, mentre suona il postino, il professore si attarda ad aprire essendo indaffarato. Nell'attesa che gli venga consegnato il pacco, un bambino, sfruttando la porta aperta, si intrufola nell'appartamento di Gabriele, nascondendosi abilmente.

Il bambino nascosto: Silvio Orlando e Giuseppe Pirozzi in una scena

Solo a tarda sera, però, il professore si accorgerà della presenza del piccolo. Egli non è altri che Ciro, il figlio dei vicini di casa. Ma il bambino non farà alcun cenno alla motivazione per la quale sia scappato: il maestro Santoro, come tutti lo chiamano nel quartiere, cerca di capirne di più, ma senza particolare successo.

Di certo, il padre di Ciro è un pericoloso camorrista, che non ha tempo di occuparsi del figlio di dieci anni perché troppo preso dagli affari criminali. Nonostante Gabriele sappia che dare rifugio a Ciro possa rappresentare un grave problema per la propria incolumità, si persuade a regalare al bambino tutto l'affetto del quale finora è stato privato. Questa decisione, però, sarà come proclamare guerra a chi sta cercando di ritrovare il piccolo.

Interpreti e personaggi

Silvio Orlando: Prof. Gabriele Santoro

Giuseppe Pirozzi: Ciro

Lino Musella: Diego

Imma Villa: Angela Acerno

Salvatore Striano: Carmine Acerno

Roberto Herlitzka: Massimo Santoro

Tonino Taiuti: Nunzio

Alfonso Postiglione: Alfonso De Vivo

Claudio Di Palma: Antonio Alajmo

Sergio Basile: Vincenzo Mezzera

Enzo Casertano: D'Alterio

Francesco Di Leva: Biagio

Gianfelice Imparato: Renato Santoro

Il bambino nascosto: una sequenza

Recensione e Trailer

Al link potete leggere la nostra recensione de Il bambino nascosto.

Il bambino nascosto è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.6 su 10