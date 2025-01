Il bacio della donna ragno: Jennifer Lopez e Diego Luna nelle prime foto del musical, ovazione al Sundance

Il Sundance Film Festival 2025 ha accolto con un'ovazione Il bacio della donna ragno, musical remake del cult del 1985 di Hector Babenco. Interpretato dalla star Jennifer Lopez e da Diego Luna, assente al Sundance, il film è basato sul musical tratto dal romanzo del 1976 di Manuel Puig. Le prime foto mostrano Jennifer Lopez nei panni di Ingrid Luna, immaginaria star del cinema in cui si proietta il detenuto argentino omosessuale Luis Molina (Tonatiuh) per sfuggire alla durezza del carcere. Nel frattempo, il suo mondo reale viene sconvolto dall'arrivo di un nuovo prigioniero, il marxista Valentin Arregui (Diego Luna).

Vanity Fair ha condiviso le prime immagini esclusive del film, che ha debuttato nei giorni scorsi al Sundance accolto dall'entusiasmo del pubblico. Una immagine mostra Luis e Valentin insieme nel cortile del carcere, mentre dal mondo della fantasia emerge una Jennifer Lopez elegantissima vestita di bianco in abiti maschili mentre è intenta a fumare una sigaretta sotto un riflettore. L'immagine finale fonde realtà e fantasia, mostrando Ingrid con una parrucca a caschetto in quella che sembra essere la cella dei prigionieri, in procinto di condividere un bacio con Luis.

Oltre a condividere queste immagini, Vanity Fair ha parlato col regista Bill Condon del progetto, definito "un film sugli unicorni":

"Stiamo cercando di fare qualcosa di diverso da qualsiasi cosa abbiate visto. Sembra un film sugli unicorni. È molto difficile da descrivere".

Le dichiarazioni di Jennifer Lopez

Avvolta in un abito di rete scintillante, Jennifer Lopez si è commossa di fronte all'ovazione tributatale dal Sundance dichiarando:

"Ho aspettato questo momento per tutta la vita. Il motivo per cui volevo entrare in questa industria è perché mia madre mi faceva sedere davanti alla TV e quando, una volta l'anno, veniva trasmesso West Side Story mi ipnotizzata. Pensavo 'Questo è quello che voglio fare'. Questa è la prima volta che riesco davvero a farlo. Bill Condon ha realizzato il mio sogno".

Sul palco del Sundance, Jennifer Lopez e Bill Condon sono stati raggiunti da Tonatiuh, mentre Diego Luna non ha potuto partecipare a causa di un'emergenza familiare. Il film, uno dei più interessanti in programma al Sundance 2025, è prodotto dalla Artists Equity di Ben Affleck e Matt Damon.