GEN_ di Gianluca Matarrese unico italiano in Concorso al Sundance, Jennifer Lopez e Cumberbatch tra le star

Il Sundance Film Festival parla italiano con la presenza di un documentario in concorso e con il ritorno di Luca Guadagnino in veste di produttore, in programma Il remake de Il bagno della donna ragno, il dramma Rebuilding con Josh O'Connor e tanti horror da tenere d'occhio.

Il Sundance Film Festival 2025 parla italiano grazie alla presenza di un film in concorso, l'italiano GEN_ di Gianluca Matarrese, ma c'è anche Luca Guadagnino, stavolta in veste di produttore, a tenere alto il tricolore nella manifestazione simbolo del cinema indie americano e globale. Tra le star, si segnala la presenza di Jennifer Lopez che presenterà il remake de Il bacio della donna ragno, di Benedict Cumberbatch alle prese con un ruolo altamente drammatico e Josh O'Connor, interprete di Challenger e La Chimera, la cui carriera è in netta ascesa.

Coproduzione italiano-franco-svizzera, GEN_ si focalizza sull'attività del Dottor Maurizio Bini dell'Ospedale Niguarda di Milano, che ogni giorno accompagna coppie che non riescono ad avere figli nel loro desiderio di diventare genitori e sostiene il percorso di chi intraprende terapie di affermazione di genere. Il film concorrerà nella categoria Documentari dal Mondo.

Intrigante anche la trama di Atropia, pellicola prodotta da Luca Guadagnino che concorre tra i film americani. Il film vede Alia Shawkat nei panni di un'aspirante attrice che lavora in una base militare in cui si simula la guerra che si innamora di un soldato creando lo scompiglio.

Le star amano il cinema indie

Una scena di GEN_

La diva Jennifer Lopez ha detto che quello del remake de Il bacio della donna ragno è stato il ruolo più difficile di tutta la sua carriera. Nella drammatica pellicola diretta da Bill Condon e basata sul musical del 1992 di Terrence McNally troviamo anche Diego Luna e Bruno Bichir, il film è prodotto dall'ex marito dell'attrice, Ben Affleck.

In programma anche un regular del Sundance, Ira Sachs, di ritorno con Peter Hujar's Day, con Ben Whishaw e Rebecca Hall e The Thing With Feathers, che vede l'inglese Benedict Cumberbatch alle prese con un personaggio che scivola nella follia dopo la perdita della moglie.

Il regista di Jockey Clint Bentley fa ritorno al Sundance con Train Dreams, dramma con Joel Edgerton e Felicity Jones ambientato nell'Ovest a inizio XX secolo. Due anni dopo A Love Song, Max Walker-Silverman presenta Rebuilding, con Josh O'Connor. Nel dramma familiare multigenerazionale Jimpa, Sophie Hyde dirige le leggende della recitazione Olivia Colman e John Lithgow, mentre il regista Andrew Ahn presenta The Wedding Banquet, variazione sul tema matrimonio per ottenere la green card con con Bowen Yang e Lily Gladstone.

Spazio all'orrore nella sezione Midnight, che riserva qualche perla per gli amanti del genere. Marito e moglie nella vita, Alison Brie e Dave Franco esplorano una relazione malsana nell'horror Together, il suono è invece al centro del thriller a sfondo musicale con Dev Patel Rabbit Trap.

Ayo Edebiri, John Malkovich, Juliette Lewis e Murray Bartlett animano il thriller Opus, che vede protagonista una giovane scrittrice che viene invitata nel remoto complesso di una leggendaria pop star misteriosamente scomparsa 30 anni fa. Circondata dal culto della star, fatto di adulatori e giornalisti ubriachi, si ritroverà ben presto in un mare di guai. Arriva direttamente dalla Norvegia la fiaba nera The Ugly Stepsister, ambientata in un regno da favola dove la bellezza è una faccenda brutale. Elvira lotta per competere con la sua sorellastra incredibilmente bella e non si fermerà di fronte a niente per attirare l'attenzione del principe.