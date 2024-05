If You Love è la nuova serie turca in arrivo su Mediaset Infinity: quando comincia e di cosa parla

Su Mediaset Infinity sta arrivando una nuova dizi turca, If You Love, che sarà visibile gratuitamente e in esclusiva per l'Italia: ecco quando comincia e cosa racconta.

Sta arrivando una nuova dizi turca su Mediaset Infinity: si chiama If You Love (Ya Çok Seversen in lingua originale) e farà compagnia al pubblico per 40 puntate. Pluripremiata in patria, si è aggiudicata il Best Romantic Comedy TV Series ai Golden Butterfly Awards 2023, e i premi come Miglior Attore e Migliore Attrice per i due protagonisti, Kerem Bürsin (il Serkan di Love is in the Air) e Hafsanur Sancaktutan.

La trama

Ates Arcali è l'unico erede di una delle famiglie più in vista di Istanbul. Cinico e diffidente, deve il suo particolare carattere a un'infanzia non facile, trascorsa in un collegio dopo la morte dell'amata madre.

Leyla ha una storia molto diversa dalla sua: cresciuta senza una famiglia, ha imparato presto a sopravvivere da sola ingannando il prossimo. Il suo lavoro è infatti organizzare truffe matrimoniali.

Due esistenze che sembrerebbero destinate a non incontrarsi mai si incroceranno invece per caso, costringendo Ates e Leyla a formare una singolare alleanza.

Hafsanur Sancaktutan e Kerem Bursin sono i protagonisti di If You Love, da giugno su Mediaset Infinity

A firmare la sceneggiatura è Yeşim Çıtak, sceneggiatrice di alcuni dei più grandi successi della serialità turca, come Love is in the air e Dreams and Realities - La forza dei sogni.

La programmazione

If You Love sarà distribuita, gratuitamente e in esclusiva per l'Italia, in streaming su Mediaset Infinity a partire da lunedì 3 giugno. Verrà pubblicato un episodio al giorno, dal lunedì al venerdì.

Sulla piattaforma streaming di Mediaset sono disponibili al momento, per i curiosi, il trailer e i primi 3 minuti in anteprima.