Idris Elba sbotta: "Se un attore inglese non recita Shakespeare non viene preso sul serio"

Nel corso di un'intervista concessa a Esquire, Idris Elba ha parlato della scarsa considerazione che nel Regno Unito avevano di lui prima che diventasse una star e innegabilmente uno degli attori migliori in circolazione.

Il cinque volte candidato agli Emmy ha trovato il successo sia sul palcoscenico che sullo schermo; ha recitato in una delle più grandi serie televisive (Luther) e fino a qualche tempo fa era considerato uno dei candidati al ruolo di James Bond (prima di ritirarsi dalla corsa).

Nonostante tutto questo, Elba attribuisce gran parte del suo successo nella recitazione alla decisione di trasferirsi negli Stati Uniti. L'attore, infatti, ha riflettuto sul modo in cui lavorare in America gli ha reso più facile trovare la sua nicchia come artista.

"L'America mi ha dato una comprensione tecnica del mio mestiere", ha detto Elba. "È stato un miglioramento. Ho imparato molto. Gli attori americani sono sempre stati grandi. Le opere di Shakespeare vivono in un mondo di meraviglia, poesia, fiaba, linguaggio della bellezza e dell'eloquenza. L'interprete usa un'abilità che amplifica tutto questo. C'è un'aria e una grazia che un buon attore inglese deve comprendere. In America, in un'opera di Arthur Miller, può capitare di avere un uomo che è solo un uomo: un uomo della Pennsylvania, un uomo di New York - solo un uomo, un umano. Gli attori americani avevano questo legame con la vita reale. L'accento e la cadenza delle parole in America permettono un flusso di pensieri davvero interessante".

Elba, che quest'anno tornerà a interpretare Luther nel film Luther - Verso l'Inferno, in arrivo su Netflix a marzo, ha poi aggiunto: "In Inghilterra ho fatto una serie televisiva per bambini e poi una soap opera", ha detto.

"Ma a meno che non facessi Shakespeare, o una di queste cose elevate che sono al di fuori della mia cultura, non avrei avuto successo in questo Paese come attore. In America sembrava che il cielo fosse il limite. Non dovevi fare Shakespeare per essere un buon attore. L'ho trovato davvero liberatorio".