Idris Elba rivela il titolo della canzone che ha suonato al matrimonio di Meghan Markle e del principe Harry

Meghan Markle ha fatto una richiesta speciale a Idris Elba durante il suo matrimonio con il principe Harry: l'attrice ha chiesto alla star di Luther, il dj della festa di nozze, di suonare Still D.R.E. di Dr. Dre, un successo del 1999 che presenta anche un feat con Snoop Dogg.

Idris Elba interpreta Derek nel film Obsessed

Alla domanda su com'era stato fare il dj per la coppia reale durante il giorno del loro matrimonio, Elba ha dichiarato ai microfoni di BBC Radio 1 Xtra: "Still D.R.E. di Dr Dre ha letteralmente conquistato la sala! È stata una richiesta di Meghan".

La star, che era un DJ molto prima di diventare famoso come attore, ha mostrato i suoi talenti nello show Netflix intitolato Turn Up Charlie, in cui ha interpretato un DJ squattrinato che cerca di ricostruire la sua carriera musicale mentre lavorava come babysitter per la figlia del suo migliore amico famoso.

Durante la sua apparizione come co-conduttore su Radio 1 Xtra, Idris Elba ha anche discusso l'eventualità di recitare nella terza e ultima stagione dello show Top Boy: "Sai una cosa, ogni attore che guarda Top Boy probabilmente la pensa esattamente come me: 'Ucciderei per recitare in quella serie'. Sarei onorato di farne parte."