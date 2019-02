Idris Elba possibile protagonista del thriller Deeper

Idris Elba potrebbe essere il protagonista del thriller sovrannaturale intitolato Deeper che verrà diretto dal regista Baltasar Kormakur.

Il progetto è stato scritto da Max Landis che sarà coinvolto anche come produttore in collaborazione con David Goyer, Kevin Turren e Addictive Pictures.

Al centro della trama c'è un ex astronauta che viene assunto per condurre un sommergibile nell'area più profonda dell'oceano. Mentre il veicolo si avvicina alla sua destinazione iniziano però ad accadere degli eventi inspiegabili.

MGM ha ottenuto i diritti del progetto nel 2016 e inizialmente il protagonista avrebbe dovuto essere Bradley Cooper e nel cast sembrava esserci anche la star Gal Gadot. Successivamente la produzione ha dovuto cambiare i propri progetti quando il regista di A Star Is Born ha rinunciato alle riprese.

Elba ha concluso recentemente il lavoro previsto per Fast & Furious - Hobbs & Shaw, di cui oggi è stato diffuso il primo trailer, e sarà protagonista sul piccolo schermo con la serie Netflix intitolata Turn Up Charlie.

Deeper dovrebbe essere il prossimo progetto cinematografico di Idris dopo il musical Cats, la cui produzione è in corso.