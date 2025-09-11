Idris Elba regista e protagonista del thriller This Is How it Goes

La star, recentemente nel cast di House of Dynamite, sarà impegnata davanti e dietro la telecamera nel progetto targato Apple.

Idris Elba, recentemente arrivato a Venezia per promuovere A House of Dynamite diretto da Kathryn Bigelow, sarà impegnato nella doppia veste di regista e protagonista in occasione del film This Is How it Goes.

Il progetto è un adattamento dell'opera di Neil LaBute e sarà prodotto da Apple Original Films.

Cosa racconterà This Is How It Goes

Il thriller psicologico racconta la storia di una coppia che riallaccia i rapporti con una vecchia conoscenza che risale ai tempi della scuola e, apparentemente per puro caso, diventa loro ospite.

Idris Elba aveva recitato nello spettacolo teatrale This Is How It Goes nel 2005, a Londra, con la parte di Cody. In quell'occasione, nel cast c'erano anche Ben Chaplin e Megan Dodds. Nell'adattamento cinematografico, tuttavia, l'attore interpreterà un altro dei personaggi, di cui non è ancora stata svelata l'identità.

A House of Dynamite: un primo piano di Idris Elba a Venezia 2025

Elba sarà coinvolto anche come produttore tramite la sua 22Summers, in collaborazione con Gaumont. In precedenza Idris aveva collaborato con Apple in occasione della serie Hijack, arrivata sulla piattaforma di streaming nel 2022 e di cui potete leggere la nostra recensione.

L'attore aveva debuttato come regista nel 2018 con Yardie, ritornando poi dietro la macchina da presa in occasione di Above the Below e Infernus.

Il ruolo in A House of Dynamite

Idris, nel film diretto da Kathryn Bigelow, ha la parte del presidente degli Stati Uniti, alle prese con un'emergenza internazionale a causa di un attacco nucleare che potrebbe cambiare per sempre il mondo.

Nel cast del film ci sono anche Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee e Jason Clarke. La data d'uscita su Netflix del thriller è prevista per il 10 ottobre prossimo, dopo la presentazione in anteprima mondiale che è avvenuta alla Mostra del Cinema di Venezia.