Idris Elba e la moglie "bloccati in un limbo" dopo la quarantena per il Coronavirus

Idris Elba ci aggiorna dalla sua quarantena, ormai conclusa, mentre è ancora bloccato in un limbo in attesa di sapere quando lui e la moglie potranno fare ritorno a casa.

Idris Elba torna ad aggiornare i fan sul suo stato di salute in un nuovo video in cui specifica di essere bloccato in un limbo insieme alla moglie dopo la quarantena per il Coronavirus.

Idris Elba, testato positivo dopo un evento pubblico in cui era entrato in contatto con un'altra celebrità poi risultata positiva al Coronavirus, ha concluso la quarantena insieme alla moglie Sabrina Dhowre Elba, anche lei positiva. L'attore ha spiegato di essere ancora asintomatico perciò è convinto di aver superato il male, ma nonostante ciò non può ancora salire su un aereo per fare ritorno a casa, ma nonostante l'incertezza ringrazia i fan per il sostegno.

Idris Elba spiega perché il Coronavirus fa davvero paura: "Non avevo sintomi"

Ecco le sue parole: "Volevo solo aggiornarvi su come stiamo. Stiamo bene, siamo sempre asintomatici. Abbiamo superato il periodo di quarantena, ma siamo bloccati in un limbo. Non possiamo salire su un volo per tornare a casa, dobbiamo aspettare ancora un po'. Oltre a ciò stiamo bene e siamo molto grati per questo. Credo che il peggio sia passato."

Idris Elba ha ammesso che, soffrendo di asma, era molto preoccupato per la propria salute, ma a quanto pare è stato fortunato.