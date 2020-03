Idris Elba spiega perché il Coronavirus fa davvero paura: "Non avevo sintomi"

Idris Elba torna ad aggiornare i fan sull'infezione da Coronavirus che lo ha colpito svelando il motivo per cui questo virus fa davvero paura.

Una settimana dopo aver annunciato di essere risultato positivo al test del Coronavirus, Idris Elba spiega il motivo per cui il virus fa davvero paura visto che in molti casi è totalmente asintomatico.

Berlino 2018: uno scatto di Idris Elba al photocall di Yardie

Idris Elba, testato positivo dopo un evento pubblico in cui era entrato in contatto con un'altra celebrità poi risultata positiva al Coronavirus, si trova a casa in quarantena insieme alla moglie Sabrina Dhowre Elba. Nel corso di un'intervista l'attore spiega:

"Sono felice che se ne parli perché credo che ci sia un aspetto importante. Potrei essere in pubblico. Potrei essere a casa con la mia famiglia. Potrei diffondere il virus senza saperlo visto che non avevo sintomi".

La dichiarazione è stata estrapolata da una conversazione tra Idris Elba e Oprah Winfrey per il nuovo talk show di Apple TV+, Oprah Talks: COVID-19, in cui Oprah analizza le conseguenze della diffusione della pandemia di COVID-19 intervistando esperti, guide spirituali e persone che hanno contratto il virus.

Idris Elba, tra i primi ospiti di talk show, fa parte delle star colpite dal Coronavirus, tra esse Tom Hanks e la moglie Rita Wilson e l'attrice ucraina Olga Kuryalenko.

Le performance più recenti di Idris Elba sono Fast & Furious - Hobbs & Shaw, spinoff della saga automobilistica che lo vede nel ruolo del villain, e il musical Cats, bersaglio della critica e trionfatore ai Razzies 2020.