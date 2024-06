Idris Elba e Rebecca Ferguson star del film Netflix di Kathryn Bigelow

Del film che Kathryn Bigelow dirigerà per Netflix sappiamo poco o niente, ma adesso due star di peso si sarebbero unite al cast, secondo l'insider Jeff Sneider. Si tratta di Idris Elba e Rebecca Ferguson. I dettagli sui ruoli che la coppia interpreterà sono ancora segreti, così come il titolo e la trama del film che, come riferito da alcune fonti a Deadline, dovrebbe essere ambientato alla Casa Bianca mentre si svolge una crisi nazionale.

Il progetto rappresenterà il primo lungometraggio di Kathryn Bigelow dal thriller del 2017 Detroit, con John Boyega, Will Poulter e Kaitlyn Dever. La notizia del nuovo film in arrivo è stata divulgata per la prima volta da Netflix durante la sua presentazione Upfront a New York. In precedenza, Bigelow aveva sviluppato un altro progetto per Netflix che non è mai decollato: un adattamento del romanzo Aurora di David Koepp.

Due star indaffarate

Due star indaffarate

Per Kathryn Bigelow conciliare gli impegni dei suoi due interpreti non sarà una passeggiata. Idris Elba è in procinto di iniziare le riprese della seconda stagione della serie thriller di Apple TV+ Hijack, Altri progetti imminenti per lui includono l'action thriller Heads of State, con Carla Gugino e Jack Quaid, nonché il doppiaggio di Sonic the Hedgehog 3.

Per quanto riguarda Rebecca Ferguson, che presto rivedremo a capo della seconda stagione di Silo, è parte integrante del cast di Dune di Denis Villeneuve e presto sarà a fianco di Chris Pratt nell'action fantascientifico Prime Video Mercy.