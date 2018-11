Idris Elba: sua figlia Isan non ha visto i suoi film!

Isan, la figlia di Idris Elba, ha svelato di non aver visto molti dei fan e dei progetti interpretati nel corso degli anni dal padre.

La sedicenne ha spiegato: "Onestamente ne ho visti pochi. Quando quelli più vecchi sono arrivati nelle sale molti erano vietati ai minori di tredici anni e ne avevo circa sette, quindi non potevo. Nonostante non sia un film, potrei invece vedere tutti i giorni i suoi episodi in The Office".

Isan ha inoltre rivelato la sua opinione sulla possibilità che Idris sia il prossimo James Bond: "Tutti continuano a chiedermi se sarebbe adatto. Penso sarebbe davvero fantastico, ma spetta a lui decidere. Ma se avesse l'opportunità dovrebbe accettare il ruolo".

Essere la figlia di una star ha inoltre alcuni aspetti positivi e Isan ha raccontato: "Eravamo pronti per camminare sul red carpet degli Oscar ed eravamo accanto a Oprah Winfrey e Channing Tatum. Era qualcosa di folle già così. Stavo parlando con Channing Tatum e mi ha detto di chiamarlo 'Chan' e poi Oprah ha detto 'Scusatemi'. E ho pensato 'O mio dio, sei Oprah!'. Quindi ho totalmente ignorato Channing per parlare con Oprah".

La teenager ha infine raccontato che è stato un po' imbarazzante scoprire che il padre è stato eletto 'Uomo più sexy del mondo': "Ero su Instagram. PEOPLE ha detto 'Stiamo per annunciare l'Uomo più sexy del mondo' e io ho risposto 'Oh sì, non vedo l'ora'. Mi sono svegliata e ho scoperto che era mio padre. Ho reagito pensando 'Non è quello che mi aspettavo. Non è davvero divertente'".

Isan ha proseguito il suo racconto: "Quando l'ho chiamato il giorno dopo, per un altro motivo, mi ha detto 'Devi dirmi qualcosa?'. E ho risposto 'No, non credo'. Allora ha detto 'Sono l'Uomo più Sexy del Mondo'. E io ho risposto 'Oh sì. Quello. Quella cosa. Ehm, okay, cool. Complimenti".