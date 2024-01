Idris Elba lancia la campagna per vietare coltelli e machete in UK:'Non è tardi per salvare i nostri ragazzi'

La star di Luther e Pacific Rim, Idris Elba, ha deciso di impegnarsi per vietare armi da taglio in Gran Bretagna.

Idris Elba ha deciso di lanciare una nuova campagna dal titolo "Don't Stop Your Future" rivolta al Parlamento britannico con l'obiettivo di porre fine alla violenza nell'uso delle armi da taglio, in particolare tra i giovani. La campagna mira ad amplificare 'le voci delle comunità emarginate e di coloro che sono più colpiti dalla criminalità con i coltelli' si legge sul sito web.

Elba ha pubblicato un proprio messaggio e il videoclip di una nuova canzone legata a questo tema, Knives Down, oltre ad aver organizzato una protesta davanti al Parliament Square di Londra, per rappresentare tutti i bambini che hanno perso la vita a causa della violenza nell'uso delle armi da taglio.

Il messaggio di Idris Elba

"È il primo lunedì dopo il nuovo anno. Ciò significa che oggi, scuola e Parlamento sono entrambi di nuovo in sessione. Ma la verità è che solo una di queste istituzioni sarà costretta a confrontarsi con quanti banchi rimangono vuoti. Nel 2023, la grave violenza giovanile è aumentata in tutto il Paese. Ciò significa centinaia di promettenti vite spezzate a causa di una discussione o di un'emozione passeggera. Centinaia di aule oscurate dal lutto. Ogni giorno, il sentimento di impotenza cresce sempre di più in noi genitori. Se avete figli di una certa età, allora sapete: quel sentimento è incessante. Ogni passeggiata verso la scuola. Ogni abbraccio d'addio. Non puoi fare a meno di chiederti se è così; quello è l'ultimo. È giunto il momento che l'urgenza avvertita da noi genitori e nelle nostre comunità venga tradotta in azioni da parte dei nostri politici". Idris Elba chiede che venga subito posto il divieto di machete e coltelli.

Secondo la BBC, 247 persone in Inghilterra e in Galles hanno perso la vita a causa della violenza causata dall'uso delle armi da taglio tra luglio 2022 e giugno 2023. Come riporta Variety, tra i casi più recenti, spiccano quelli di Alfie Lewis, 15 anni, ucciso a Leeds nel novembre 2023, e Harry Pitman, 16 anni, morto per ferite da coltello mentre festeggiava il Capodanno a Primrose Hill, Londra.

"Ai leader politici che leggono; questo può essere il momento in cui invertiamo la tendenza. L'anno in cui i numeri cambiano direzione. Non è troppo tardi per porre fine a questo incubo per i nostri figli e creare invece il combustibile per i loro sogni" ha concluso Elba.