Identità Violate: stasera su Iris il film con Angelina Jolie e Ethan Hawke

Siamo negli anni Ottanta: due giovani, Martin Asher e Matt Soulsby, si conoscono su un pullman diretto in Canada. Dopo un guasto meccanico al mezzo i due noleggiano un'auto che durante il tragitto buca una ruota. Mentre Matt cambia la ruota, Martin lo uccide per assumere la sua identità. Venti anni dopo un'agente dell'FBI specializzata in profili psicologici e dai metodi poco ortodossi, viene assunta controvoglia per occuparsi del caso di un serial killer che assume l'identità delle sue vittime dopo averle uccise.

Identità Violate è un serial killer-movie incentrato sulla figura di uno schizofrenico che colleziona stralci di vita altrui ed è tratto dal romanzo Ladro di vite di Michael Pye. I protagonisti del film, diretto da D.J. Caruso e sceneggiato da Jon Bokenkamp, sono Angelina Jolie, il sempre bravo Ethan Hawke, Kiefer Sutherland e Olivier Martinez.