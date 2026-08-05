Ice Cream Man, Eli Roth rettifica: "Abbiamo usato in realtà l'IA in alcune, piccole scene"

Dopo aver assicurato nei giorni scorsi che il suo nuovo horror non faceva ricorso alla IA generativa, il regista ha ora riconosciuto che alcune sequenze sono state effettivamente realizzate con questo tipo di tecnologia.

Dopo aver negato l'impiego dell'intelligenza artificiale nel suo nuovo horror Ice Cream Man, il regista Eli Roth ha corretto il tiro: ha ammesso che una piccola parte del film è stata realizzata con strumenti di IA generativa, spiegando di essersi "espresso male" nelle dichiarazioni precedenti.

"Mi sono espresso male"

La precisazione arriva dopo che numerosi utenti avevano notato nel trailer immagini dall'aspetto particolarmente artificiale, alimentando dubbi sulla veridicità delle sue dichiarazioni iniziali. In una nuova dichiarazione diffusa dopo le polemiche, Roth ha ammesso l'errore. "Mi sono espresso male. L'intelligenza artificiale è stata utilizzata in una porzione molto piccola di alcune scene del film."

Il regista ha spiegato che la scelta è stata dettata dalla volontà di sfruttare la tecnologia come supporto creativo. "È stata un'opportunità in cui tecnologia e creatività si sono incontrate per aiutarmi a realizzare la mia visione del film."

Eli Roth, tuttavia, non ha precisato quali scene siano state modificate o realizzate con strumenti di IA, né quanto esteso sia stato concretamente il loro utilizzo.

I dubbi erano nati dal trailer

La questione è esplosa sui social dopo la pubblicazione del primo trailer di Ice Cream Man, dove diversi spettatori avevano evidenziato immagini considerate troppo levigate o innaturali, attribuendole proprio all'impiego dell'intelligenza artificiale.

In un primo momento Roth aveva respinto ogni accusa, sostenendo che il film non utilizzasse IA generativa. Le nuove dichiarazioni rappresentano quindi una parziale smentita di quella posizione.

Ice Cream Man è un progetto particolarmente personale per Roth, che ha raccontato di aver cercato di realizzarlo per più di vent'anni senza riuscire a convincere gli studios.

Per portarlo finalmente sul grande schermo ha fondato la propria società di produzione, The Horror Section, finanziando un film indipendente realizzato con un budget di circa 7 milioni di dollari e un cast composto prevalentemente da interpreti poco conosciuti.

La trama segue una tranquilla cittadina estiva che precipita nell'orrore quando un misterioso gelataio distribuisce ai bambini dolciumi dagli effetti terrificanti. Nel cast figurano Ari Millen, Benjamin Byron Davis, Karen Cliche, Dylan Hawco, Sarah Abbott, Shiloh O'Reilly, Kiori Mirza Waldman, Charlie Zeltzer e Charlie Storey, mentre la colonna sonora è firmata da Snoop Dogg.

La discussione sull'uso dell'intelligenza artificiale arriva mentre Ice Cream Man si prepara all'uscita in oltre 2.000 sale statunitensi.

Le prime recensioni pubblicate dalla critica non sono però incoraggianti: al momento il film registra un indice di gradimento del 29% su Rotten Tomatoes, un debutto che rischia di essere oscurato dalle polemiche sulla trasparenza riguardo all'impiego dell'IA più che dai suoi contenuti horror.