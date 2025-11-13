Eli Roth annuncia il cast di Ice Cream Man: "L'idea che ho coltivato per 20 anni prende vita"

Il regista ha svelato cast e prima immagine di quello che promette di essere un horror davvero spaventoso e 'fuori dai canoni' perfino per il regista di Hostel.

Eli Roth promette che Ice Cream Man sarà il suo horror più terrificante. Per il momento del film ci viene mostrata la prima immagine, che vede Ari Millen nei panni del personaggio titolare, il misterioso gelataio che semina il panico col suo dolce prodotto.

Tra gli interpreti di quello che Roth ha definito "il mio film più terrificante e folle fino a oggi" figurano, inoltre, Benjamin Byron Davis, Karen Cliche, Dylan Hawco, Sarah Abbott, Shiloh O'Reilly, Kiori Mirza Waldman, Charlie Zeltzer e Charlie Storey. Il regista si è ritagliato un ruolo, al momento ancora misterioso. A comporre la musica sarà la star del rap Snoop Dog.

Ari Millen è il gelataio nella prima immagine di Ice Cream Man

La trama di Ice Cream Man: che cosa accade nel film?

Al centro dell'horror troviamo la storia di un'idilliaca cittadina estiva che precipita nella follia quando un gelataio serve dolci delizie ai bambini con risultati terrificanti. Le riprese del film si sono concluse a settembre, in vista di un'uscita prevista per il 2026.

"Non potrei essere più entusiasta dell'incredibile cast che abbiamo riunito per Ice Cream Man", ha detto a Variety Eli Roth. "È surreale vedere l'idea che ho coltivato per oltre vent'anni prendere vita e, con questo cast incredibilmente talentuoso, possiamo offrire agli appassionati dell'horror un film terrificante come l'ho sempre immaginato."

Ice Cream Man è stato scritto e prodotto da Roth con il suo collaboratore di lunga data Noah Belson. Christopher Woodrow e Raj Singh producono insieme a Kate Harrison della Cream Productions. Tra i produttori esecutivi figurano Kevin Frakes, Connor DiGregorio, Eli Massillon e Lorenzo Antonucci della MCT, e Jon Schnaars e Holly Adams della The Horror Section. IQuesto è il primo di Roth sotto la direzione della The Horror Section.