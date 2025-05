Eli Roth torna con Ice Cream Man, il suo film più spaventoso di sempre

Dopo il successo di Thanksgiving, Eli Roth è pronto a tornare dietro la macchina da presa con un nuovo progetto horror che promette di essere il suo film "più folle e terrificante" di sempre. Si tratta di Ice Cream Man, una pellicola dal tono cupo e disturbante, finanziata e prodotta da Media Capital Technologies (MCT) e The Horror Section.

Di cosa parla il nuovo film di Eli Roth?

La trama ruota attorno a una cittadina apparentemente perfetta, travolta dall'incubo quando un sinistro gelataio inizia a distribuire dolci ai bambini... con effetti inquietanti. Al momento non sono stati rivelati altri dettagli, ma secondo Roth si tratta di un'idea a cui lavora da oltre vent'anni e che i principali studios avevano sempre evitato di finanziare per timore della sua carica sovversiva.

Edwige Fenech ed Eli Roth sul set di Hostel 2

Lo stesso regista firma la sceneggiatura, basata su un soggetto originale sviluppato nel corso degli anni. Con la nascita della sua nuova etichetta The Horror Section, Roth ha deciso di dare finalmente forma a progetti indipendenti e audaci, capaci di restituire al genere horror la sua dimensione più estrema.

Il film sarà prodotto da Roth insieme a Christopher Woodrow e Raj Singh per MCT, e da Kate Harrison per Cream. Tra i produttori esecutivi figurano anche Connor DiGregorio ed Eli Massillon (MCT) e Jon Schnaars (The Horror Section). WME Independent gestirà le vendite internazionali del film, che sarà presentato ufficialmente al mercato di Cannes. L'uscita in sala è prevista per il secondo trimestre del 2026, mentre le riprese inizieranno in estate in Canada.

Eli Roth e il regista Nicolás López sul set di Aftershock

"È un'idea che mi accompagna da molto tempo - ha dichiarato Roth - ma in passato nessuno voleva toccarla. Ora ho la libertà creativa per portarla sullo schermo esattamente come l'ho sempre immaginata. Ice Cream Man è il motivo per cui ho creato The Horror Section: per realizzare film horror senza compromessi, che il pubblico non dimenticherà".

I produttori di MCT aggiungono: "Lavorare con Eli è sempre un'esperienza unica. Questo è il suo primo film indipendente originale dopo quasi dieci anni e siamo convinti che Ice Cream Man possa essere l'inizio di un grande nuovo franchise horror, con un forte potenziale commerciale".