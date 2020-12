iCarly: il revival verrà realizzato per Paramount+

La serie televisiva iCarly avrà un revival che verrà prodotto per la piattaforma di streaming Paramount+ e in cui reciteranno le star della versione originale.

iCarly ritornerà sugli schermi con un revival prodotto per Paramount+, il nuovo nome della piattaforma di streaming attualmente chiamata CBS All Access.

I protagonisti dello show originale dovrebbero riprendere i rispettivi ruoli avuti nella comedy andata in onda in passato su Nickelodeon.

Il revival della serie iCarly potrà quindi contare sulla presenza nel cast di Miranda Cosgrove (Carly), Jerry Trainor (Spencer) e Nathan Kress (Freddie).

La nuova versione della storia sarà sviluppata da Jay Kogen (School of Rock) e Ali Schouten (Champions).

Lo show originale è stato creato da Dan Schneider ed è andato in onda dal 2007 al 2012, seguendo un gruppo di amici che creavano un webcast e affrontavano problemi e avventure di ogni tipo.

CBS All Access diventerà Paramount+ all'inizio del 2021 e proporrà con tenuti originali targati CBS, MTV, Comedy Central, Paramount Network e Nickelodeon.