Ian Somerhalder nelle prime foto di V-Wars, nuova serie Netflix sui vampiri

Ian Somerhalder ancora alle prese con vampiri in V-Wars, nuova serie tv di cui Netflix ha appena svelato le prime foto ufficiali e la data di debutto sulla piattaforma: il 5 dicembre 2019.

La serie, con una prima stagione composta da dieci episodi, è un adattamento del fumetto omonimo pubblicato da IDW scritto da Jonathan Maberry. Ian Somerhalder, che dopo la lunga esperienza in The Vampire Diaries ritorna al mondo delle creature soprannaturali ma dall'altro lato della barricata, sarà il Dottor Luther Swann, che scopre l'esistenza dei vampiri quando il suo migliore amico, Michael Fayne (Adrian Holmes), diventa vittima di una malattia che lo trasforma e lo obbliga a nutrirsi del sangue di altri esseri umani. L'epidemia si espande rapidamente e la società scivola nel caos. Swann dovrà quindi cercare una cura per salvare il suo amico, diventato il leader dei vampiri, e persino l'intera umanità.

V-Wars: un fotogramma della serie Netflix

V-Wars: Ian Somerhalder nella nuova serie Netflix

V-Wars: un fotogramma della serie Netflix

V-Wars: un fotogramma della serie Netflix

V-Wars: un fotogramma della serie Netflix

David Ozer, presidente di IDW Entertainment, una delle società produttrici, ha dichiarato: "Non avremmo neppure potuto sognare un persona migliore di Ian Somerhalder, che porterà la sua profonda conoscenza di questo genere dopo anni da protagonista di The Vampire Diaries e guiderà il cast di V-Wars nei panni del Dr. Luther Swann, oltre a essere una risorsa creativa per questa serie, e a lavorare anche in regia durante la prima stagione. Siamo entusiasti di collaborare con Netflix e di portare il mondo poliedrico di Jonathan Maberry davanti al pubblico di tutto il mondo".