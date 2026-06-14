Ian McKellen ospite stasera de Il Cinema in Piazza: a Monte Ciocci presenta “Le vacanze del signor Hulot”

Non ha bisogno di presentazioni il grande Ian McKellen, cha stasera sarà a Roma, nella cornice di Monte Ciocci, per presentare un capolavoro della storia del cinema come Le vacanze del signor Hulot

Occhi puntati su Monte Ciocci per uno degli appuntamenti più attesi della XII edizione de Il Cinema in Piazza. Oggi, domenica 14 giugno la manifestazione organizzata e promossa dalla Fondazione Piccolo America accoglierà infatti Ian McKellen, tra i volti più noti e riconoscibili del cinema internazionale.

L'attore britannico presenterà al pubblico Le vacanze del signor Hulot (Les vacances de Monsieur Hulot), il capolavoro del 1953 scritto, diretto e interpretato da Jacques Tati. L'incontro speciale sarà accompagnato da una conversazione con il giornalista e scrittore Andrea Monda.

Con una carriera che attraversa oltre sei decenni, Ian McKellen è noto al grande pubblico soprattutto per aver interpretato Gandalf nelle trilogie cinematografiche tratte da Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, oltre al ruolo di Magneto nella saga di X-Men. Vincitore di un Golden Globe e candidato due volte agli Oscar, l'attore, nato nel 1939, è considerato uno dei più autorevoli interpreti del teatro shakespeariano contemporaneo, capace di coniugare il rigore della tradizione classica con la versatilità del cinema moderno.

Le vacanze di monsieur Hulot: Jacques Tati in un'immagine del suo film

Al centro della serata ci sarà il film che ha consacrato Jacques Tati come uno dei grandi maestri della comicità europea. La pellicola segue le avventure dell'eccentrico Monsieur Hulot, che raggiunge una località balneare della Bretagna per trascorrere le vacanze estive. Tra villeggianti, bambini in cerca di svago, uomini d'affari incapaci di staccare dal lavoro e personaggi dalle abitudini più disparate, l'arrivo di Hulot finisce inevitabilmente per sconvolgere la tranquilla routine della pensione che lo ospita.

Candidato ai Premi Oscar del 1956 nelle categorie Miglior soggetto e Migliore sceneggiatura, Le vacanze di monsieur Hulot è oggi considerato un classico assoluto della storia del cinema, un'opera che ha lasciato un segno profondo nel linguaggio della commedia grazie al suo umorismo visivo e alla straordinaria capacità di osservare con ironia i comportamenti umani.

Il ritorno del Re: un'immagine di Gandalf

L'appuntamento con Ian McKellen a Monte Ciocci si preannuncia come uno degli eventi di punta dell'edizione 2026 de Il Cinema in Piazza, offrendo al pubblico l'occasione di incontrare una leggenda del cinema e del teatro internazionale e di riscoprire sul grande schermo uno dei capolavori di Jacques Tati.