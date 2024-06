Ian McKellen ha avuto un incidente a teatro: l'attore è caduto dal palco durante una scena di battaglia

Nella serata di lunedì Ian McKellen è stato trasportato in ospedale per accertamenti dopo essere caduto dal palco durante lo spettacolo Player Kings.

Ian McKellen ha avuto un incidente durante lo spettacolo Player Kings di cui è protagonista a Londra ed è stato trasportato in ospedale nella serata di ieri dopo essere caduto dal palco del Noel Coward Theatre.

La star, che ha 85 anni, stava interpretando John Falstaff durante una scena di battaglia quando è inciampato.

La causa dell'incidente a Ian McKellen

Gli spettatori hanno spiegato che l'attore ha immediatamente gridato di aiutarlo e di provare dolore alle braccia. Ian McKellen è stato prontamente aiutato dallo staff del teatro e da due medici che erano presenti tra il pubblico, che è stato fatto uscire in pochi minuti dalla sala.

Incidente a teatro per McKellen

In meno di dieci minuti, inoltre, è stato trasportato in ospedale e sui social sono state condivise le foto dei momenti in cui l'attore veniva trasportato in ambulanza, con i dipendenti del teatro impegnati ad assicurare la sua privacy formando delle barriere intorno a lui grazie a dei pannelli bianchi che hanno impedito la realizzazione di foto e video poco rispettosi del momento di difficoltà affrontato.

Le rassicurazioni sulla salute dell'attore

I portavoce del Noel Coward Theatre hanno successivamente rilasciato un comunicato in cui dichiarano che i medici hanno effettuato tutti i controlli necessari e hanno dato la buona notizia che McKellen si ristabilirà presto ed è di buon umore. La rappresentazione in programma martedì 18 è stata ovviamente cancellata, per permettere all'attore e agli altri membri del cast di riposarsi dopo lo spavento vissuto poche ore fa.

I produttori hanno inoltre ringraziato il pubblico per il sostegno dimostrato dopo quanto accaduto e ha voluto rivolgere delle lodi a Rachel e Lee, i due medici che erano tra gli spettatori e sono prontamente intervenuti per aiutare la star, come confermato anche da chi stava assistendo allo spettacolo.