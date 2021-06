Ian McKellen torna a teatro e dichiara: "Amleto era bisessuale"

L'attore Ian McKellen tornerà a teatro per interpretare Amleto e ha sottolineato in un'intervista che il principe danese era bisessuale.

Ian McKellen tornerà a teatro per interpretare Amleto e la star britannica, in una recente intervista, ha dichiarato che il personaggio creato da William Shakespeare è bisessuale.

L'attore ha affrontato l'argomento intervenendo alla trasmissione radiofonica Front Row di BBC Radio 4 parlando dell'esperienza di interpretare il principe danese nonostante nell'opera originale l'età del protagonista sia molto diversa rispetto alla sua.

Ian McKellen ha sottolineato: "Quando verrete a vedermi a teatro non vedrete un uomo anziano che finge di essere giovane, vedrete un uomo che finge di essere un principe, finge di essere un intellettuale, finge di essere nevrotico, finge di voler bene alla madre, finge di amare ragazze e ragazzi".

L'attore ha quindi replicato alla reazione un po' sorpresa del suo intervistatore alla bisessualità del personaggio: "Non sapevi che c'era quel dettaglio in Amleto? C'è, Rosencratz dice ad Amleto 'Mi amavi una volta'".

McKellen ha inoltre recentemente spiegato che affrontare il 2020 è stato complicato: "Questo anno è stato davvero duro. Penso che sia lo stesso per Maggie Smith o Judi Dench, l'idea di non lavorare è orribile perché stiamo avvicinandoci alla fine delle nostre vite ed essere derubati degli ultimi anni in cui siamo in grado di lavorare è difficile".