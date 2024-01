Ian McKellen torna a interpretare Amleto a 84 anni: 'Non avevo ancora finito con lui'

Ian McKellen è tornato per recitare in un'opera di Shakespeare, repertorio principale della sua carriera sul palcoscenico.

Pochi attori al mondo conoscono le opere di William Shakespeare come Ian McKellen e all'età di 84 anni la star de Il signore degli anelli ha deciso di tornare nel ruolo principale di Amleto in una produzione filmata al Theatre Royal Windsor, che verrà proiettata al cinema in una sola serata.

Ian McKellen in una scena de Il signore degli anelli - Le due torri

Nonostante abbia interpretato Amleto per la prima volta quasi cinquant'anni fa, McKellen ha dichiarato di scoprire nuove sfumature della narrazione:"Anche se pensavo fosse un'idea folle mi sono detto 'Non ho ancora finito con Amleto'". Inizialmente pensato per il teatro, la pandemia di COVID-19 ha fatto slittare il progetto allo schermo:"Penso che il vecchio Amleto sia meno performance; è più una cosa interna. Con la macchina da presa vicina puoi essere molto più intimo. Ed è quello che speravo di fare: rendere credibile lo spirito di Amleto. Anche se non era proprio nel corpo giusto".

Ian McKellen in Amleto

Nonostante il personaggio venga spesso narrato come un giovane principe, l'esperienza di McKellen offre uno sguardo diverso sul racconto shakespeariano fatto di omicidio, tradimento e morbosità:"L'altra cosa che condivido con Amleto è un'ossessione per la morte. I giovani in uno stato mentale sano non sono così interessati alla morte; è qualcosa che accade agli altri. Quando arrivi alla mia età è qualcosa che accade ai tuoi amici e a te stesso. Essere più vicino alla morte di quanto non fossi quando ho interpretato Amleto la prima volta credo sia stato un vantaggio".

Nel 2023 Ian McKellen ha recitato al cinema nel film The Critic, diretto da Anand Tucker.