I Want You Back: il trailer della commedia con Jenny Slate e Charlie Day

La commedia I Want You Back arriverà su Amazon Prime Video l'11 febbraio, ecco il trailer del film con Jenny Slate e Charlie Day.

I Want You Back è la nuova commedia prodotta per Amazon Prime Video di cui è stato condiviso il trailer ufficiale, in attesa del debutto in streaming previsto per l'11 febbraio.

Nel video si scopre cosa accade quando due persone che non si conoscono si incontrano dopo essere state lasciate dai rispettivi partner. Tra Peter ed Emma nasce così un'inaspettata amicizia che li porterà a ideare un "diabolico" piano per far finire le nuove relazioni dei loro ex.

I protagonisti di I Want You Back sono Jenny Slate e Charlie Day nei ruoli di Emma e Peter, mentre Scott Eastwood e Gina Rodriguez hanno la parte degli ex dei due amici. Tra gli interpreti ci sono anche Manny Jacinto, Clark Backo, Midori Francis, Isabel May e Jami Gertz.

La commedia è diretta da Jason Orley, mentre Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger hanno firmato la sceneggiatura e fanno parte del team di produttori in collaborazione con Peter Safran e John Rickard.

La sinossi ufficiale anticipa: "Peter ed Emma sono due trentenni che sono stati lasciati dai rispettivi partner. Incapaci di ammettere che le loro relazioni sono finite e temendo di rimanere per sempre da soli, i due decidono di unire le forze per riconquistare i loro ex sabotando le loro nuove relazioni".