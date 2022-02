I Want You Back, la recensione: attenti a quei due ex!

La recensione di I Want You Back, commedia romantica disponibile su Prime Video e incentrata su un bizzarro stratagemma per riconquistare gli ex.

I Want You Back: una scena del film

C'è un che di malinconico nell'aria mentre ci apprestiamo a scrivere questa recensione di I Want You Back, film che arriva su Amazon Prime Video con un pedigree di tutto rispetto: protagonisti alcuni dei più apprezzati attori comici americani degli ultimi anni, uno dei quali - Charlie Day - parte di un vero e proprio fenomeno in quanto co-creatore e interprete di quel gioiello di humour scomodo che è It's Always Sunny in Philadelphia; sceneggiatura dei due showrunner di This Is Us, e più in generale due autori che hanno dimostrato di saper gestire bene racconti dallo stampo corale. Ma nemmeno questo basta per far sì che il film possa arrivare nelle sale, a dimostrazione di quanto il mercato sia cambiato anche per uno dei generi tradizionalmente più gettonati al box office, la commedia romantica, che ormai gioca gran parte delle sue carte in streaming, salvo casi eccezionali. Certo, Amazon permette al film di avere un bacino d'utenza più ampio e immediato, e ha anche il vantaggio di offrire senza difficoltà la lingua originale, consentendo al pubblico di apprezzare al meglio le prestazioni di interpreti che devono una parte non indifferente della loro popolarità proprio alle loro voci.

Alla riconquista degli amori perduti

I Want You Back: una scena del film

I Want You Back, ti rivoglio. È lo spirito con cui nasce la collaborazione tra Emma (Jenny Slate) e Peter (Charlie Day), che si incontrano per caso e scoprono di essere entrambi reduci da recenti rotture dolorose: lei è stata lasciata da Noah (Scott Eastwood), lui da Anne (Gina Rodriguez), e questi ultimi hanno già trovato nuovi partner (rispettivamente interpretati da Clark Backo e Manny Jacinto). Questo però non è un deterrente per i nostri "eroi", che scendono a patti per riconquistare i rispettivi ex: Peter saboterà la nuova relazione di Noah, mentre Emma dovrà rendere nuovamente single Anne. Un'alleanza che diventa presto una stramba amicizia, messa parzialmente alla prova quando entrambi si rendono conto di essere parzialmente affezionati alle rispettive "vittime", ma non abbastanza da non voler continuare in nome di quello che per loro sarebbe il vero unico amore.

Amori in equilibrio

I Want You Back: Scott Eastwood in una scena del film

Più che per il desiderio di sovvertire la logica tradizionale della commedia romantica (in un film più convenzionale i ruoli di Emma e Peter sarebbero relegati a camei come stereotipo dell'ex che non ce la a voltare pagina), la pellicola di Jason Orley - regista che viene dal mondo della stand-up comedy, avendo diretto alcune esibizioni dell'amico Pete Davidson - si fa notare soprattutto per l'equilibrio con cui sono gestiti gli spazi affidati ai singoli membri di questo bislacco poligono amoroso. Ognuno è trattato come personaggio a 360 gradi, con un ruolo sostanzioso che alimenta il racconto, sfruttando le specificità di ciascun attore, dalle "simpatiche carogne" Day e Slate al carisma un po' granitico di Eastwood figlio (per certi versi la rivelazione del progetto sul piano comico), passando per l'adorabile innocenza di Gina Rodriguez che è protagonista di un irresistibile siparietto con gag perfetta sull'uso di Alexa. Merito, come dicevamo in apertura di articolo, di una sceneggiatura che è frutto del lavoro di chi è abituato a lavorare con impostazioni corali.

I Want You Back: Gina Rodriguez e Manny Jacinto in una scena del film

Non sempre la regia è all'altezza delle migliori intuizioni di scrittura, ma il meccanismo è efficace e ben oliato, con un risultato finale che non rivoluzionerà la commedia romantica contemporanea ma si fa notare abbastanza da uscire almeno in parte dal mucchio di produzioni piuttosto anonime che dominano i cataloghi delle piattaforme. Con la speranza, forse, di rivedere questo gruppo prossimamente al lavoro insieme in altri contesti umoristici, in particolare per quanto riguarda Day e Slate che sono un connubio perfetto di energie sinistramente esilaranti. Energie che avrebbero meritato la sala, ma in questo caso dovranno accontentarsi di dare vita a uno degli Amazon Original più divertenti in circolazione, ideale - a suo modo - come visione alternativa per San Valentino.