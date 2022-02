I Want You Back, il cast: “Non ci scambieremmo i ruoli”

I Want You Back: una scena del film

Tra gli ingredienti che contribuiscono al successo di I Want You Back, commedia romantica disponibile su Prime Video, c'è un notevole cast corale capitanato da Charlie Day e Jenny Slate nei panni di Peter ed Emma, due persone che si alleano per riconquistare i rispettivi ex. Due parti, che per ammissione degli stessi attori, non sarebbero incompatibili con alcuni dei loro personaggi più noti. "Questa potrebbe facilmente essere la premessa di uno dei miei episodi televisivi, ma sarebbe molto più dark", dice Day durante la nostra chiacchierata via Zoom, dove era affiancato dalla collega. Separatamente abbiamo intervistato anche altri due attori della pellicola, ossia Gina Rodriguez (l'ex di Peter) e Manny Jacinto (il nuovo compagno di lei).

Compatibilità comica

I Want You Back: un'immagine del film

Charlie Day e Jenny Slate sono noti per la loro abitudine di interpretare personaggi poco raccomandabili, in particolare sul piccolo schermo. Data questa compatibilità delle loro sensibilità comiche, come mai questa è la prima volta che sono protagonisti dello stesso progetto? "È vero, è strano", risponde lui. "Ci siamo incontrati alcune volte, ma non c'era mai stata l'opportunità di lavorare insieme prima di I Want You Back." Adesso che c'è stata l'esperienza, possiamo aspettarci di vedere Slate in un episodio di C'è sempre il sole a Philadelphia? "Lo farei subito", risponde l'attrice. Day ironizza sull'eventualità: "Non so se possiamo permetterci il cachet. Battute a parte, noi non facciamo spesso ricorso alle guest star, ma Jenny sarebbe perfetta. Vedremo cosa si riuscirà a fare." Una particolarità del film è l'equilibrio, a livello di presenza sullo schermo, tra i quattro personaggi principali. Sarebbe stato possibile uno scambio di ruoli con Scott Eastwood e Gina Rodriguez? "Non sarei mai credibile come personal trainer che sta tutto il tempo in palestra", dice Day. Aggiunge Slate: "E io volevo assolutamente girare la scena del karaoke, quindi niente scambi per me."

I Want You Back: Scott Eastwood in una scena del film

A proposito di palestra, cosa mette più soggezione: affrontare gli alieni in Pacific Rim o girare una scena di allenamento con Scott Eastwood? Day scoppia a ridere: "Senza dubbio la seconda opzione, perché gli alieni sono aggiunti dopo con la CGI, mentre Scott è un vero Eastwood." E com'è stato girare un film dove i protagonisti sono gli ex "cattivi", solitamente relegati a ruoli minori? "Ci piace pensare che siano più delle persone normali che fanno delle scelte sbagliate", dice Slate. "È il bello di questa sceneggiatura, sono tutti esseri umani a tutto tondo, con i loro pregi e difetti." Nella vita, qual è stata la loro reazione più estrema alla fine di una storia? "Molte lacrime", risponde Day. "Soprattutto la reazione fisica, non ho mai fatto qualcosa di folle." La collega concorda: "L'ho presa male, fisicamente, per qualche giorno, ma poi mi è passata." Infine, una curiosità: siccome il film è disponibile globalmente su Amazon Prime Video in varie versioni, andranno a controllare come sono le loro performance in doppiaggi come quello italiano? "Uh, non ci ho mai pensato. Sarebbe interessante sentire la mia voce in francese", dice Day.

Gag musicali

I Want You Back: Gina Rodriguez e Manny Jacinto in una scena del film

Passando agli altri due interpreti, una scena memorabile è quella in cui Gina Rodriguez, presa dal panico in un momento delicato, chiede ad Alexa di far partire "qualsiasi cosa". Qual è il rapporto dell'attrice con la musica nella vita di tutti i giorni? "Sono contenta che quella scena ti sia piaciuta, perché quella battuta non era nel copione, l'ho improvvisata. Nella vita sono molto precisa, ho certe canzoni che ritornano in continuazione, anche quando la gente mi dice di scegliere qualcos'altro." Un po' come uno dei comprimari di Eurovision Song Contest: la storia dei Fire Saga? "Sì, esatto. Adoro quel film!" C'era spazio per l'improvvisazione? Come la si gestisce su un set in era pandemica? Risponde Manny Jacinto: "Credo che gli autori ne abbiano tenuto conto già in sede di scrittura, deve esserci una certa libertà quando hai a che fare con attori come Charlie e Jenny, che sono dei grandi improvvisatori." Facciamo anche a loro la domanda sulle reazioni in caso di rottura, ed entrambi si esprimono con gli stessi termini: "Mai avuto problemi, sempre rotture gestite in modo razionale." E siccome nel film c'è di mezzo un musical teatrale, a quale vorrebbero partecipare come attori? Per Rodriguez non ci sono dubbi, anche se per un motivo inatteso: "Non saprei, per il semplice motivo che non so cantare."