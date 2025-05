I Tenenebaum, Wes Anderson: "Gene Hackman furioso per il suo salario, lasciò il set senza salutare"

Wes Anderson ha recentemente discusso con il Sunday Times della famigerata tensione sul set de I Tenenebaum del 2001 dovuta al comportamento sul set di Gene Hackman, scomparso in circostanze tragiche lo scorso aprile.

"Gene era molto seccato per la questione del salario", ha rivelato Anderson. "Era furioso. Inoltre, non voleva fare il film in ogni caso. L'ho convinto a farlo, non me ne sono andato. E tutti gli altri hanno detto di sì al compenso, così Gene ha accettato e questo è diventato il nostro modo di fare".

Hackman ha interpretato il patriarca della famiglia, Royal Tenenbaum, nella commedia del 2001. Anderson aveva 32 anni all'epoca dell'uscita del film, che era solo il suo terzo lavoro da regista. Il cast di supporto comprendeva Murray, Ben Stiller, Gwyneth Paltrow, Luke Wilson, Angelica Huston e molto altri ancora.

I Tenenbaum, Wes Anderson e la scontrosità di Gene Hackman sul set

Luke Wilson, Gwyneth Paltrow, Ben Stiller e Gene Hackman nel film I Tenenbaum

Anderson ha dichiarato di non essere rimasto in contatto con Hackman dopo l'uscita del film. "Nemmeno una parola", ha sottolineato il regista. "In effetti se n'è andato senza salutare. Era scontroso, avevamo avuto degli attriti. Non si è divertito sul set. Probabilmente ero troppo giovane e questo lo infastidiva".

I Tenenbaum: un ritratto di famiglia per il film

Come ricorda il regista, la sua ultima conversazione con Hackman è avvenuta mentre il film stava per essere presentato in anteprima. "E gli è piaciuto", ha detto Anderson. "Ma mi ha detto che non l'aveva capito mentre giravamo. Avrei voluto mostrargli 10 minuti, all'inizio. Allora, forse, avrebbe detto: 'Ok, ora capisco'".

Wes Anderson ha presentato all'ultimo Festival di Cannes il suo nuovo film, La trama fenicia, con Benicio Del Toro protagonista e con un cast stellare che comprende: Mia Threapleton, Michael Cera, Tom Hanks, Bryan Cranston, Jeffrey Wright, Riz Ahmed, Scarlett Johansson, Richard Ayoade, Mathieu Amalric, Rupert Friend, Hope Davis e Benedict Cumberbatch. L'uscita nelle sale è fissata per il 28 maggio prossimo.