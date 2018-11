I Soprano: Alessandro Nivola protagonista del film The Many Saints of Newark?

I Soprano torneranno sugli schermi, questa volta cinematografici, con il film prequel The Many Saints of Newark diretto da Alan Taylor e scritto da David Chase, il creatore della serie cult, e il protagonista dovrebbe essere l'attore Alessandro Nivola.

L'attore, nel progetto prodotto da New Line, dovrebbe avere la parte di Dickey Moltisanti, lo zio di Tony Soprano e padre di Christopher Moltisanti, ruoli affidati nello show prodotto per HBO da James Gandolfini e Michael Imperioli. Nelle puntate il personaggio non appare mai perché è stato ucciso prima degli eventi raccontati, ma se ne parla molto perché ha aiutato, insieme al padre di Tony e di Zio Junior, a trasformare la gang nella famiglia criminale al centro del racconto.

Per ora non è stata svelata la trama del progetto e le prime anticipazioni svelano solamente che sarà ambientato negli anni '60, durante le rivolte di Newark.

Nivola ha recentemente recitato nel film tv The Wizard of Lies e tra i suoi progetti precedenti ci sono anche Neon Demon, A Most Violent Year e American Hustle.