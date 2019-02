I Simpson ottiene il rinnovo fino alla trentaduesima stagione

I Simpson ha ottenuto il rinnovo fino alla trentaduesima stagione da parte di Fox e la storia della simpatica famiglia di Homer e Marge arriverà a quota 713 episodi prodotti, permettendo al progetto creato da Matt Groening di continuare a infrangere i record di permanenza sugli schermi.

Dopo la notizia è stata condivisa la "reazione" di Homer: "Woo hoo! Trentadue stagioni! Guardati alle spalle, Meet the Press".

I Simpson è arrivato sugli schermi statunitensi nel 1989 e ha raccontato le divertenti disavventure, sempre attuali, di Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie e degli altri simpatici abitanti della città di Springfield.

Il mondo dei Simpson potrebbe tornare in futuro anche sul grande schermo: Al Jean aveva parlato della possibilità di riportare nelle sale Homer Simpson e gli altri personaggi dichiarando che si stava cercando di evitare la realizzazione di un sequel solo per questioni economiche: "Voglio che sia davvero un film grandioso. Non sento personalmente il bisogno di un altro lungometraggio se non sarà grandioso".

I Simpson - il film è stato distribuito nei cinema nel 2007, incassando circa 527 milioni di dollari in tutto il mondo. Lo studio aveva chiesto al produttore James L. Brooks di realizzare un sequel, tuttavia si è rimandata la produzione per concentrarsi sulla serie che è tuttora in produzione.