I Simpson, Hank Azaria non doppia più Carl nella stagione 32: la voce cambia "colore"

Hank Azaria, storica voce di Carl ne I Simpson, è stato sostituito nella premiere della stagione 31, in onda dopodomani negli Stati Uniti. Come riportato da Variety, il nuovo doppiatore di Carl è l'attore e musicista Alex Désert, che ha precedentemente prestato la voce a Nick Fury in una delle serie animate degli Avengers, ed è subentrato ad Azaria in seguito alla decisione dei produttori di non far più doppiare ad attori bianchi personaggi appartenenti a minoranze.

Lo stesso Azaria aveva annunciato già a gennaio che non doppierà più Apu, per rispetto nei confronti della comunità asiatica che si sente offesa dalla caratterizzazione del personaggio. Al momento non è chiaro se Désert avrà altri ruoli nello show (come ad esempio il dottor Hibbert, finora doppiato da Harry Shearer), sulla falsariga di Kevin Michael Richardson che da alcuni anni doppia gran parte dei personaggi afroamericani. Azaria invece continuerà a doppiare, tra gli altri, il commissario Winchester, Boe, Cletus, Lou, Kirk Van Houten e altri.

La trentaduesima stagione de I Simpson inizierà il 27 settembre negli Stati Uniti su Fox, e sarà composta da ventidue episodi, in onda di domenica all'interno del blocco noto come Animation Domination, di cui fanno parte anche I Griffin e Bob's Burgers. Uno di questi capitoli sarà il settecentesimo episodio di tutta la serie, aumentando ulteriormente la longevità dello show che continua a battere record simili da diversi anni.

Tra le guest star già annunciate ci sono David Harbour, presente nella premiere di stagione, e Michael Palin. Il tradizionale episodio di Halloween andrà in onda il 18 ottobre. Le prime trenta stagioni del programma sono disponibili su Disney+, ed entro la fine dell'anno, come recentemente confermato dalla stessa piattaforma di streaming, arriverà anche la trentunesima, tra i cui ospiti c'è stato il noto regista Werner Herzog.