I Simpson: Greta Thunberg come Lisa Simpson! La serie ha predetto ancora una volta il futuro?

I Simpson avrebbero predetto anche la campagna di Greta Thunberg per sensibilizzare la società sui cambiamenti climatici, come dimostrerebbe una scena con protagonista Lisa Simpson che risale ad alcuni anni fa.

Su Twitter e YouTube è infatti diventato virale un video della serie I Simpson con protagonista la giovane Lisa Simpson in cui spiega cosa potrebbe accadere alla città di Springfield nei prossimi cinquanta anni se gli abitanti non inizieranno a preoccuparsi delle conseguenze dei cambiamenti climatici.

Online c'è chi ha scritto che considera Greta Thunberg la versione "umana" di Lisa e sottolinea "Greta è Lisa Simpson e una volta che l'avete scoperto non potete ignorarlo".

La serie animata ha già in passato indovinato eventi futuri con inquietante precisione, come accaduto con l'elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti, evento inserito in un episodio del 2000. Matt Groening, creatore dello show, aveva spiegato che in quegli anni sembrava la scelta più assurda a cui gli autori potessero pensare, situazione che rende la realtà ancora più surreale.

Il video di Lisa in cui elenca ai suoi compagni di classe i disastri ambientali a cui stiamo andando incontro ora ricorda sempre di più gli avvertimenti di Greta, rendendo ancora una volta lo show animato in grado di anticipare i tempi!

Ecco il video e alcuni commenti:

